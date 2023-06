Arbeitnehmervertreter verlassen aus Protest Sitzung der Mindestlohnkommission

Photo : YONHAP News

Die Arbeitnehmervertreter in der Mindestlohnkommission haben die Sitzung am Dienstag aus Protest verlassen.Sie begründeten dies mit einem harten Durchgreifen der Regierung gegen den Arbeitssektor.In seiner Eröffnungsrede bemängelte der Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbands FKTU, Ryu Ki-seop, dass die Regierung am Montag erneut die Empfehlung des Verbands für die Berufung von Kim Man-jae als neuen Arbeitnehmervertreter in das Gremium abgelehnt habe. Kim soll für ein Mitglied nachrücken, das bei einem Protest festgenommen worden war. Grund war, dass dieses eine Waffe mit sich geführt haben soll.Angesichts der Kooperationsbereitschaft der Gewerkschaft sei er wütend über das ungerechtfertigte Vorgehen des Arbeitsministeriums.Das Ministerium hatte letzte Woche bei Präsident Yoon Suk Yeol die Entlassung von Kim Jun-yeong als Kommissionsmitglied gefordert, weil dieser Ende letzten Monats festgenommen worden war. Yoon hatte dem Antrag zugestimmt.Der von der Gewerkschaft vorgeschlagene Nachrücker sei nach Angaben des Ministeriums nicht für die Aufgabe geeignet. Das Ministerium begründet dies mit laufenden Ermittlungen gegen ihn wegen Rechtsverstößen.Ryu zufolge habe die Mindestlohnkommission damit ihre Unabhängigkeit und Fairness verloren, die unter allen Umständen garantiert werden müssten.Wegen Unterdrückung durch die Regierung sei eine Mitarbeit in dem Gremium schwierig, man wolle sich Zeit nehmen, um über die zukünftige Beteiligung nachzudenken.Im Anschluss an die Rede hatten die Arbeitnehmervertreter den Saal geschlossen verlassen. Gleichzeitig läuft die gesetzliche Frist für die Festlegung der Mindestlohnhöhe bereits in wenigen Tagen ab.