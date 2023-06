Nach Preissenkung bei Ramyeon-Marktführer wollen andere Hersteller nachziehen

Photo : YONHAP News

Hersteller von Fertignudeln Ramyeon wollen offenbar ihre Preise senken.Zunächst hatte am Dienstag der Marktführer Nongshim erklärt, den Preis für sein Spitzenprodukt Shin Ramyun herabsetzen zu wollen.Vor neun Tagen hatte der Finanzminister die Ramyeon-Hersteller gebeten, die Preise für die beliebten Fertignudeln zu senken.Daher wird damit gerechnet, dass auch der Konkurrent Ottogi ab dem nächsten Monat die Fertignudeln wieder günstiger verkauft. Samyang Foods und Paldo prüfen offenbar ebenfalls Preissenkungen.Auch Brot, Gebäck und Kekse sollen wieder günstiger werden, da das Agrarministerium die Mehlhersteller gebeten hatte, angesichts wieder sinkender Importkosten die Preise anzupassen.Der Preis für Weizen war auf dem Terminmarkt wegen des Kriegs in der Ukraine im vergangenen Mai auf 419 Dollar geklettert. In diesem Monat sank der Preis jedoch um 58 Prozent auf 243 Dollar.Beispiele für Preissenkungen gab es in der Vergangenheit bereits. 2010 hatte der Snack-Hersteller Lotte Wellfood sieben Produkte um vier bis 14 Prozent verbilligt, weil die Preise für Zutaten gesunken waren. Auch andere Süßwaren- und Gebäckhersteller hatten ihre Preise damals wieder gesenkt.Unterdessen soll sich Milch im zweiten Halbjahr weiter verteuern, dies soll auch die Preise für milchhaltige Produkte wie Brot und Kekse beeinflussen.Im letzten Jahr war Milch um zehn Prozent teurer geworden, für Speiseeis mussten die Verbraucher anschließend zehn bis 20 Prozent mehr bezahlen.Auf Bitten der Regierung stiegen die Preise für Trinkwasser in Flaschen, andere Getränke und Alkohol in diesem Jahr bislang nicht.