Regierung beschließt wegen heftiger Regenfälle im Süden Stufe 2 des Katastrophenschutz-Systems

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat wegen heftiger Regenfälle im Süden des Landes Stufe 2 des Katastrophenschutz-Systems beschlossen.Grund waren Warnungen vor heftigen Regenfällen auf der Insel Jeju und in den südlichen Provinzen Jeolla und Gyeongsang.Nach Angaben des Innenministeriums habe das Zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen gegen 23.45 Uhr am Dienstag Stufe 2 verkündet. Erst rund drei Stunden zuvor war Stufe 1 des insgesamt vierstufigen Systems aktiviert worden.Die Zentrale wies die zuständigen Behörden an, den Zutritt zu gefährlichen Gebieten wie Flüssen und Tälern zu verbieten. Auch müsse dafür Sorge getragen werden, dass es in Waldbrandgebieten nicht zu Erdrutschen kommt.Der Leiter der Zentrale Kim Seong-ho berief eine Notsitzung ein, um den Stand der Vorbereitungen auf die vorhergesagten heftigen Regenfälle zu überprüfen.Die Feuerwehrbehörden suchen unterdessen nach einer vermissten Person. Am Dienstag war eine Frau in ihren 60ern in einem Dorf in Hampyeong in der Süd-Jeolla-Provinz als vermisst gemeldet worden. Sie hatte offenbar ihr Haus verlassen, um ein Schleusentor zu überprüfen.