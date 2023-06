Zwei in Mexiko von Schüssen getroffene Südkoreaner in kritischem Zustand

Photo : YONHAP News

Zwei in Mexiko von Schüssen getroffene Südkoreaner befinden sich offenbar in einem kritischen Zustand.Wie das Außenministerium mitteilte, habe sich der Vorfall am Montag um 16.50 Uhr Ortszeit in Toluca, 40 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt, ereignet.Die Opfer seien in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand gelte als kritisch. Es handele sich um zwei Männer in ihren 30ern, die aus geschäftlichen Gründen nach Mexiko gereist seien.Die Botschaft in Mexiko habe die örtliche Polizei um zügige Ermittlungen und die Verfolgung der Täter gebeten. Den Opfern werde konsularische Unterstützung angeboten, teilte das Ministerium weiter mit.