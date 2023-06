IOC: Nordkorea wird zu Olympischen Spielen 2024 in Paris eingeladen

Photo : KBS News

Nordkorea wird laut dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris eingeladen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf das Sprecherbüro des IOC.Auf die Frage, ob Nordkoreas Behörden für die Teilnahme an den Spielen in Paris das IOC oder das Organisationskomitee der Spiele kontaktiert hätten, sei das IOC jedoch nicht eingegangen, so der Sender.Das nordkoreanische Außenministerium hatte am 23. Juni, dem vom IOC bestimmten Olympic Day, die Möglichkeit angedeutet, dass das Land an den Sommerspielen in Paris teilnehmen könnte.Nordkorea war mit Verweis auf die Corona-Pandemie den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ferngeblieben und wurde daraufhin vom IOC suspendiert. Die Sperre wurde mit dem Fristablauf Ende letzten Jahres aufgehoben.