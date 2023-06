Verbraucher in Südkorea erstmals seit 13 Monaten optimistisch

Photo : YONHAP News

Die Verbraucher in Südkorea betrachten die Wirtschaftslage erstmals seit 13 Monaten wieder optimistischer.Nach Angaben der Bank of Korea am Mittwoch stand der Konsumklimaindex im Juni bei 100,7. Das sind 2,7 Punkte mehr als im Vormonat.Der von der Zentralbank veröffentlichte Konsumentenstimmungsindex Composite Consumer Sentiment Index (CCSI) wird anhand von sechs wichtigen Teilindizes des Index der Verbraucherumfrage (Consumer Survey Index) ermittelt. Der Durchschnitt im Zeitraum von Januar 2003 bis Januar 2022 dient als Richtwert von 100. Ein Wert über 100 besagt, dass die Verbraucher optimistisch gestimmt sind. Ein Wert darunter steht für Pessimismus der Verbraucher.Das Ergebnis im Juni führte ein Vertreter der Zentralbank auf die Erwartung für ein Nachlassen der Konjunkturabschwächung, die Konsumerholung und die Verlangsamung der Preisanstiege zurück.