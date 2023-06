Südkoreas AKW-Betreiber gewinnt Auftrag für Anlage zur Tritium-Entfernung in Rumänien

Photo : YONHAP News

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) hat einen 195 Millionen Euro schweren Auftrag für den Bau einer Anlage für ein Atomkraftwerk in Rumänien gewonnen.Das südkoreanische Industrieministerium gab am Dienstag bekannt, dass KHNP, Betreiber von Kern- und Wasserkraftwerken in Südkorea, einen Vertrag über den Bau einer Anlage zur Tritium-Entfernung im Kernkraftwerk Cernavodă unterzeichnet habe. Das Projekt sei vom rumänischen Kernenergieunternehmen SN "Nuclearelectrica" S.A. (SNN) vergeben worden.Das Projektvolumen entspricht etwa 38 Prozent des Exportvolumens Südkoreas gegenüber Rumänien im vergangenen Jahr, das 530 Millionen US-Dollar erreicht hatte.Der Projektzeitraum erstreckt sich von Juli 2023 bis August 2027. KHNP wird für die Planung, die Lieferung von Geräten und Materialien, den Bau und den Probebetrieb verantwortlich sein.