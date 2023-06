Südkorea, USA und Mongolei gründen Beratungsgremium für kritische Mineralien

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und die Mongolei haben ein trilaterales Beratungsgremium zur Stabilisierung der Lieferkette für kritische Mineralien eingerichtet.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Vizeaußenminister Lee Do-hoon am Dienstag in Ulaanbaatar mit Jose Fernandez, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, und Jambal Ganbaatar, Minister für Bergbau und Schwerindustrie der Mongolei, das Dreier-Beratungsgremium ins Leben gerufen habe. Sie hätten über den Austausch von Informationen über die Exploration kritischer Mineralien beraten.Die Mongolei rückte zuletzt als rohstoffreiches Land in Fragen der Wirtschaftssicherheit, darunter die Umstrukturierung der Lieferketten, in den Blickpunkt.Das Außenministerium will mit der Mongolei außerdem einen bilateralen Kooperationsausschuss für seltene Metalle gründen.