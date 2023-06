Badestrände in Südkorea öffnen ab 1. Juli

Photo : YONHAP News

Knapp 140 Badestrände in Südkorea starten ab dem 1. Juli der Reihe nach in die Sommer-Badesaison.Das teilte das Ministerium für Ozeane und Fischerei am Mittwoch mit.Wann die Badestrände öffnen und schließen, wird ab morgen auf der Webseite https://www.tournmaster.com/seantour_map/travel/ bekannt gemacht.Das Ministerium betonte noch einmal, dass die Badestrände in Südkorea sicher vor Radioaktivität seien.Das Ressort kündigte an, jede Woche 20 Badestrände auf Strahlung überprüfen zu wollen, sollte Japan mit der Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi beginnen.