Geburtenzahl im April um 12,7 Prozent geschrumpft – stärkster Rückgang seit 29 Monaten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im April so kräftig geschrumpft wie seit 29 Monaten nicht.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im April 18.484 Kinder geboren. Das sind 12,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der stärkste Rückgang seit November 2020 verzeichnet, damals war die Zahl um 15,5 Prozent zurückgegangen.Die Zahl der Geburten ging seit Dezember 2015 den 89. Monat in Folge im Vorjahresvergleich zurück.Die Behörde vermutete als Grund für den verstärkten Rückgang der Geburtenzahl, dass die Zahl der Eheschließungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bis August 2022 aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen drastisch geschrumpft war.Südkorea verzeichnete infolge der geringen Geburtenzahl und der Alterung der Gesellschaft seit November 2019 den 42. Monat in Folge einen natürlichen Bevölkerungsrückgang.