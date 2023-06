Südkoreanisches Militärschiff zu multinationaler Übung in Australien aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Kriegsschiff ist am heutigen Mittwoch für die Teilnahme an einer multinationalen Übung in Australien aufgebrochen.Die Marine teilte mit, dass das amphibische Angriffsschiff ROKS Marado den Einsatzstützpunkt in Busan verlassen habe, um an der Exercise Talisman Sabre 2023, einer multinationalen Übung, teilzunehmen.Die Übung wird gemeinsam von Australien und den USA geleitet und findet seit 2005 alle zwei Jahre statt.Die diesjährige Übung wird am 22. Juli beginnen. Etwa 20 Kriegsschiffe aus 15 Ländern, darunter auch Japan, werden zum Einsatz kommen.