Rekruten in Grundausbildung dürfen ab Juli Handy nutzen

Photo : YONHAP News

Ab Juli dürfen auch die Rekruten in der Grundausbildung der Armee ihre Mobiltelefone nutzen.Die Militärische Personalverwaltung (MMA) gab am Dienstag in ihrem Internetauftritt bekannt, dass die Rekruten bei Heer, Marine, Luftwaffe und Marineinfanterie während der Rekrutenausbildung am Wochenende und feiertags je eine Stunde lang ihre Handys nutzen dürfen.Die neue Regelung gilt ab dem 3. Juli.Das Verteidigungsministerium hatte angekündigt, die Maßnahme probeweise durchzuführen, dass Soldaten nach dem Morgenappell bis 21 Uhr, damit länger als bisher, ihre Mobiltelefone bei sich tragen und nutzen dürfen.