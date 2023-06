Seoul verfolgt Wagner-Aufstand angesichts Folgen für nationale Interessen mit Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul beobachtet den jüngst versuchten bewaffneten Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland genau.Das Amt betrachtet mögliche Auswirkungen auf Südkoreas nationale Interessen in vielerlei Hinsicht.Entsprechendes äußerte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap.Der Wagner-Aufstand könne nicht als komplett beendet betrachtet werden. Die Auswirkungen des Vorfalls würden analysiert, hieß es.Ein weiterer Beamter des Präsidialamtes sagte telefonisch, es handele sich nicht um einen kleinen Vorfall, sondern um eine Angelegenheit, die die nationalen Interessen Südkoreas beeinflusse. Das sollte nicht als ein einfacher Zwischenfall inmitten des russischen Kriegs gegen die Ukraine angesehen werden.Der Chef der Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, traf am Dienstag in Belarus ein, das als Vermittler fungierte. Die russischen Behörden gaben bekannt, dass sie die Ermittlungen zu dem Fall abgeschlossen hätten. Trotzdem rechnet das Präsidialamt in Seoul damit, dass der Vorfall weitere Auswirkungen haben werde.