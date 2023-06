Yoon: Falsche Anstiftung und Fake News bedrohen Nation

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat falsche Anstiftung, Manipulation und Fake News kritisiert, die die Nation bedrohen sollen.Es gebe zu viele Kräfte, die mit falscher Anstiftung, Manipulation, Fake News und haltlosen Gerüchten die liberale Republik Korea erschütterten und bedrohten und die nationale Identität leugneten, sagte Yoon heute bei der Zeremonie zum 69. Gründungsjubiläum der Korea Freedom Federation (KFF), der größten konservativen Organisation des Landes, in Seoul.Es gebe sehr viele Menschen, die sich wegen des Geldes und Aufstiegs auf die Seite solcher Kräfte stellten und sich staatsfeindlich verhielten. Um das Land zu verteidigen, seien eine korrekte Geschichtsauffassung, ein verantwortungsvoller Staatsgedanke und eine klare Sicherheitsauffassung erforderlich, hieß es.Es ist das erste Mal seit 24 Jahren, dass ein amtierender Staatspräsident an einer Veranstaltung zum Gründungsjubiläum der KFF teilnahm. Zuletzt hatte dies der damalige Präsident Kim Dae-jung im Jahr 1999 getan.Yoon zeichnete bei der Zeremonie 18 Personen mit Orden und Medaillen aus.Die Korea Freedom Federation wurde 1954 gegründet und ist eine beim Innenministerium eingetragene Körperschaft. Die Organisation unterhält in jeder Stadt und Provinz Zweigstellen.