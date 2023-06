Börse verliert 0,67 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Südkorea hat am Mittwoch 0,67 Prozent verloren.Gute Daten zur US-Wirtschaft würden Zinserhöhungen in den USA zusätzlich rechtfertigen, dies habe die Stimmung an der Börse getrübt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Daten hätten Sorgen vor einer Rezession verringert und die US-Börse steigen lassen, auf den südkoreanischen Markt habe dies aber Druck ausgeübt, da eine weitere Straffung der Geldpolitik in den USA wahrscheinlicher werde, wurde Choi Yoon-ah von Shinhan Investment & Securities von Yonhap zitiert.In den USA war das Verbrauchervertrauen im Juni überraschend auf fast den höchsten Stand seit 18 Monaten gestiegen. Die Verkäufe neuer Wohnungen und Häuser zogen im Mai kräftig auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr an.