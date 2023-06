Am Donnerstag und Freitag erneut heftige Regenfälle in Südkorea

Photo : KBS News

Am Donnerstag und Freitag werden erneut heftige Regenfälle in Südkorea erwartet.Grund sei eine stationäre Front oder eine Wetterfront zwischen zwei Luftmassen, teilte das Wetteramt am Donnerstag mit. In den Jeolla-Provinzen und auf der Insel Jeju werde bis Freitag mit bis zu 250 Millimetern Regen gerechnet. Die Region war schon zuvor in dieser Woche von heftigen Niederschlägen betroffen.In der Gyeonggi-Provinz sollen bis zu 200 Millimeter Regen niedergehen, 50 bis 150 in Seoul und anderen Landesteilen.Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 60 Millimetern pro Stunde soll ab Donnerstagmorgen bis zum Abend die zentralen Regionen erfassen. In den südlichen Regionen sei von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag mit Wolkenbrüchen und Gewitter zu rechnen.Am Samstagmorgen soll es im Süden des Festlandes und Jeju erneut Regen geben, da sich die stationäre Front ab Freitag wahrscheinlich südwärts bewegen werde.