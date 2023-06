Geschäftsklimaindex im Juni unverändert

Photo : YONHAP News

Der Geschäftsklimaindex ist im Juni unverändert geblieben.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Donnerstag, habe der Index für die Gesamtindustrie bei 76 gestanden. Damit habe es zum Vormonat keine Veränderung gegeben.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Pessimisten zahlenmäßig überwiegen.Der Geschäftsklimaindex für das herstellende Gewerbe blieb mit einem Wert von 73 ebenfalls unverändert. Dies wird damit begründet, dass die Erholung in der Chipindustrie noch auf sich warten lasse. Der Index für das nicht-herstellende Gewerbe ging um einen Punkt im Vormonatsvergleich auf 77 zurück.Unterdessen verschlechterten sich die Geschäftsaussichten für Juli um einen Punkt auf einen Wert von 75.