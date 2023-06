Yoon betont Notwendigkeit der Straffung der Fiskalpolitik

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat auf die Notwendigkeit einer Kürzung der Staatsausgaben verwiesen.Eine politische Macht, die das Land und die Bürger wirklich liebe, sollte gesunde Finanzen haben und eine fiskalische Diät zum Wohl des Landes betreiben, auch wenn sie deswegen eine Wahl verlieren sollte, sagte Yoon am Mittwoch beim Treffen zur nationalen Fiskalstrategie 2023.Die Finanzen seien das Wichtigste im Prozess der Normalisierung des Landes, sagte er. Er rief die Minister dazu auf, ihre Haushalte genau zu prüfen, damit das Geld nur dort ausgegeben werde, wo es unbedingt gebraucht werde.Mit Blick auf den fiskalischen Kurs der Vorgängerregierung kündigte Yoon an, dass seine Regierung im Gegensatz zur vorherigen Regierung an einem verantwortungsvollen und nachhaltigen fiskalischen Kurs festhalten werde. Ausgaben, die keinen Effekt hätten, und Subventionen mit politischem Charakter für Gewerkschaften oder gemeinnützige Organisationen müssten von Grund auf überprüft werden, forderte er.