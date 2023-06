Deutscher Staatssekretär Philipp lobt Südkorea in Bezug auf wirtschaftliche Sicherheit

Photo : YONHAP News

Der Staatssekretär im deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Udo Philipp, hat gesagt, dass Südkorea Deutschland in Bezug auf die wirtschaftliche Resilienz, Unabhängigkeit und Sicherheit weit voraus sei.Die deutsche Regierung analysiere insbesondere hinsichtlich der Bevorratung von Rohstoffen Südkoreas Beispiele als Vorbild, sagte Philipp am Mittwoch (Ortszeit) in seiner Gratulationsrede bei einem koreanisch-deutschen Forum zur Kooperation in Zukunftsindustrien in Frankfurt. Das Forum veranstalteten die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) und die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland.Südkorea und Deutschland kooperierten bei der Förderung erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz und grünen Wasserstoffs und unterstützten Innovationen und Investitionen in grüne Schlüsseltechnologien. Sie seien Partner für technologische Innovationen in den Bereichen Spitzentechnologie, Halbleiter, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, intelligente Fabriken und intelligente Städte, betonte der Staatssekretär.Der Präsident und CEO der KOTRA, Yu Jeoung Yeol, sagte in der Eröffnungsrede, dass beide Länder in den letzten 140 Jahren seit der Beziehungsaufnahme große Erfolge im bilateralen Handel und bei den Investitionen erzielt hätten. Sie seien jedoch mit gemeinsamen Herausforderungen wie Störungen in Lieferketten, Ungewissheit für Handelstätigkeiten und Investitionen sowie Klimawandel, konfrontiert. Er glaube, dass beide Länder aufgrund ihrer starken Partnerschaft diesen Herausforderungen wirksam begegnen könnten, hieß es weiter.