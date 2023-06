Russland schlägt Nordkorea Ausbau von Transport auf Bahnstrecke Chassan-Rajin vor

Photo : KBS News

Russland hat laut einem Medienbericht Nordkorea vorschlagen, für ein höheres Transportaufkommen auf der Bahnstrecke Chassan-Rajin am nordkoreanischen Hafen von Rajin eine größere Vielfalt an Gütern umzuschlagen.Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag (Ortszeit).Der russische Minister für natürliche Ressourcen und Ökologie, Alexander Koslow, sagte bei einer Sitzung der Russisch-Nordkoreanischen Intergouvernementalen Kommission am Dienstag, er glaube, dass die Bemühungen um die Wiederbelebung des gemeinsamen strategischen Projekts Chassan-Rajin von Bedeutung seien. Er schlug dann vor, die Möglichkeit der Nutzung des Hafens Rajin für den Umschlag von Kohle und weiteren Gütern in Betracht zu ziehen.Das Projekt für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen dem Hafen Rajin in der nordkoreanischen Stadt Rason und Chassan in der russischen Region Primorje hatte im Oktober 2008 begonnen. Im Juli 2014 wurde der Frachttransport über den Kontrollpunkt der russischen Stadt und den Fluss Tumen aufgenommen.