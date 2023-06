Letzter Prototyp des Kampfjets KF-21 absolviert erfolgreich Jungfernflug

Photo : YONHAP News

Der letzte Prototyp des in der Entwicklung befindlichen südkoreanischen Überschall-Kampfjets KF-21 hat seinen Jungfernflug erfolgreich absolviert.Die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA teilte mit, dass der sechste Prototyp der KF-21 Boramae am Mittwoch seinen Erstflug absolviert habe. Nach dem Abheben vom Luftwaffenstützpunkt in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang sei die Maschine von 15.50 bis 16.22 Uhr und damit 32 Minuten lang in der Luft gewesen.Für Testflüge der KF-21 waren insgesamt sechs Prototypen geplant. Elf Monate nach dem Jungfernflug des ersten Prototyps im Juli letzten Jahres konnten alle Prototypen ihren ersten Flug erfolgreich absolvieren.Der sechste Prototyp ist ein zweisitziges Flugzeug. Bei den Tests werden die Bereiche im Zentrum stehen, in denen sich das Modell von der einsitzigen Variante unterscheidet.