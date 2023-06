Yoon nimmt kleine Regierungsumbildung vor

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich zu einer kleinen Regierungsumbildung entschlossen.Yoon designierte Kim Yung-ho, Professor an der Sungshin Frauenuniversität, zum neuen Vereinigungsminister. Kim Hong-il, Rechtsanwalt und ehemaliger Leiter der inzwischen aufgelösten zentralen Ermittlungseinheit der Obersten Staatsanwaltschaft, soll die Leitung der Kommission für Korruptionsbekämpfung und Bürgerrechte übernehmen.13 Beamte im Vizeministerrang wurden ausgewechselt. Jang Mi-ran, Olympiasiegerin im Gewichtheben und Professorin an der Yongin Universität, wurde zur zweiten Vizeministerin für Kultur, Sport und Tourismus ernannt. Kim Oh-jin, Sekretär für allgemeine Angelegenheiten im Präsidialamt, wurde zum ersten Vizeminister für Land, Infrastruktur und Verkehr ernannt. Park Sung-hoon, präsidialer Sekretär für nationale Planung, ist der neue Vizeminister für Ozeane und Fischerei.Die entsprechenden Personalentscheidungen gab Kim Dae-ki, präsidialer Stabschef, am Donnerstag im Büro des Präsidenten in Seoul bekannt.Der designierte Vereinigungsminister Kim hatte zur Regierungszeit von Präsident Lee Myung-bak als Sekretär für Wiedervereinigung im Präsidialamt gedient. Er gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea und hat die nordkoreanische Menschenrechtsfrage immer wieder zur Sprache gebracht.Der amtierende Vereinigungsminister Kwon Young-se, ein Mitglied der Nationalversammlung, wird laut Berichten ins Parlament zurückkehren, um sich auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr vorzubereiten.