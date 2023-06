Südkorea und USA werden voraussichtlich im Juli Nuclear Consultative Group ins Leben rufen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden voraussichtlich bald, möglicherweise im Juli, ihr für eine bessere Reaktion auf die Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vereinbartes neues Beratungsgremium Nuclear Consultative Group (NCG) ins Leben rufen.Die Nuclear Consultative Group ist ein Gremium zur Diskussion über die militärische und sicherheitspolitische Nutzung von nuklearen Mitteln der USA gegen die nukleare Bedrohung durch Nordkorea.Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, sagte, dass Südkorea und die USA seit dem misslungenen Start eines Aufklärungssatelliten durch Nordkorea im Mai intensiv erörtert hätten, wie dagegen vorgegangen werden sollte. Bei den Diskussionen für die Abhaltung der ersten Sitzung der NCG habe es Fortschritte gegeben.Die NCG ist ein neues Konsultationsgremium, auf das sich Seoul und Washington beim USA-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol im April geeinigt hatten. In dem Gremium wollen beide Länder Planungen und Operationen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Atomwaffen besprechen.Die Gründung der NCG stellt ein Kernstück der Washingtoner Erklärung dar, die die Präsidenten beide Länder damals gemeinsam veröffentlichten. Daher würden die nationalen Sicherheitsräte beider Länder die Federführung übernehmen, hieß es. Ursprünglich war vereinbart worden, dass die stellvertretenden Vizeverteidigungsminister an der Spitze der Gruppe stehen sollen.Der Zeitpunkt des ersten Treffens steht noch nicht fest. Weil beide Länder den endgültigen Termin koordinieren, mit dem Ziel, die Sitzung möglichst bald abzuhalten, gilt es als wahrscheinlich, dass die Gruppe im Juli zusammentritt.Es steht bereits fest, dass die NCG zunächst als bilaterales Beratungsgremium zwischen Südkorea und den USA ihre Arbeit aufnimmt. Jedoch wird über die Möglichkeit einer Erweiterung zu einem trilateralen Mechanismus mit Japan gesprochen.In Bezug auf die Möglichkeit, dass ein von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagener Dreier-Gipfel im August stattfinden wird, äußerte die südkoreanische Botschaft in den USA unterdessen, dass eine Koordinierung des Zeitplans erfolge.