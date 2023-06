AMPAS lädt Schauspieler Park Hae-il als neues Mitglied ein

Photo : YONHAP News

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die die Academy Awards verleiht, hat Schauspieler Park Hae-il als neues Mitglied eingeladen.Die AMPAS veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) die Liste von 398 neu eingeladenen Mitgliedern. Park steht als einziger südkoreanischer Schauspieler auf der Liste.Drehbuchautorin Chung Seo-kyung, die als „Seelenverwandte“ des angesehenen Regisseurs Park Chan-wook gilt, wurde ebenfalls in die Liste aufgenommen.Koreaner in der Filmindustrie wurden seit 2015 immer wieder als Mitglieder der AMPAS aufgenommen.Im Jahr 2020, als der Film „Parasite“ vier Oscars gewann, wurden Choi Woo-shik, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Lee Jung-eun und Park So-dam, die in dem Film spielten, eingeladen.Youn Yuh-jung, die 2021 mit ihrer Rolle im Film „Minari“ den Oscar für die beste Nebendarstellerin gewann, wurde in jenem Jahr Mitglied der AMPAS.