WSJ: USA werden größtes nuklear bewaffnetes U-Boot nach Südkorea entsenden

Photo : YONHAP News

Die USA werden laut einem Medienbericht zum ersten Mal seit 40 Jahren das größte nuklear bewaffnete U-Boot der Ohio-Klasse, SSBN, nach Südkorea entsenden.Das schrieb die US-Zeitung „Wall Street Journal“ (WSJ) am Dienstag (Ortszeit).Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein U-Boot der Ohio-Klasse, das Atomsprengköpfe auf ein mehrere Tausend Kilometer entferntes Ziel abfeuern kann.Die U-Boote der Ohio-Klasse, die als „Boomer“ bezeichnet werden, können unbegrenzt unter Wasser bleiben und monatelang auf Patrouille sein.Zuständige Beamte der USA und Südkoreas hätten jedoch noch nicht bekannt gegeben, wann das U-Boot in einem südkoreanischen Hafen eintreffen werde, fügte die Zeitung hinzu.Der Plan der Entsendung des nuklear bewaffneten U-Boots wurde etwa zwei Wochen nach dem Besuch der USS Michigan bekannt. Das mit Marschflugkörpern ausgestattete, nuklear angetriebene U-Boot (SSGN) war am 16. Juni in den Hafen von Busan eingelaufen.