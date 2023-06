﻿Außenministerium: IAEA-Chef hat noch keinen Plan für Südkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums plant der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, noch keinen Besuch in Südkorea.Damit reagierte das Ministerium auf einen japanischen Medienbericht, nach dem der IAEA-Chef den Termin für einen Südkorea-Besuch im Juli koordiniere.Südkorea berate sich zwar mit der IAEA über die Maßnahmen gegen das Ablassen des kontaminierten Wasser aus Japan, weil sie die renommierteste Organisation für nukleare Sicherheit sei, Pläne für einen Besuch in Südkorea gebe es aber noch nicht, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag gegenüber Reportern.Zuvor hatte die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" berichtet, dass der IAEA-Chef einen Südkorea-Besuch am 4. Juli plane, um die Ergebnisse der Überprüfung des japanischen Plans zur Ableitung kontaminierten Wassers ins Meer zu erläutern.