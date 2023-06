Kospi gibt dritten Handelstag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitbörse Kospi hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Kospi verlor 0,55 Prozent auf 2.550,02 Zähler.Die Anleger müssten Bemerkungen des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, verdauen, wonach es weitere Zinserhöhungen geben dürfte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Vor der Juli-Sitzung der Fed würden die Aktienkurse schwanken, da der Markt mit Ungewissheiten in Bezug auf die Fed-Politik konfrontiert sei, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities zitiert.Powell hatte beim Geldpolitik-Forum der EZB in Portugal am Mittwoch bekräftigt, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr weiter anheben wird.