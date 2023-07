Pentagon bestätigt Plan zur Entsendung eines atomwaffenfähigen U-Boots nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat bekräftigt, dass ein atomwaffenfähiges U-Boot der Ohio-Klasse zu einem späteren Zeitpunkt Südkorea besuchen wird.Der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Pat Ryder, bestätigte dies am Donnerstag bei einem Pressetermin als Antwort auf eine Frage zur Ankunft eines Atom-U-Boots in Südkorea und zur Dauer seines Aufenthalts.Ryder lehnte es zwar ab, sich zu künftigen Plänen oder dem Zeitplan zu äußern, räumte aber ein, dass ein atomwaffenfähiges U-Boot der Ohio-Klasse den Hafen anlaufen werde.Er lehnte es auch ab, eine Frage über die atomare Bewaffnung an Bord des Schiffes während des Besuchs zu beantworten, und wiederholte lediglich, dass das U-Boot selbst atomwaffenfähig sei.Anfang dieser Woche hatte das Wall Street Journal über die Pläne der USA berichtet, zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten ihr größtes atomar bewaffnetes U-Boot zur Abschreckung Nordkoreas nach Südkorea zu entsenden.Auf die Frage, welche Botschaft die USA Südkorea anlässlich des 70. Jahrestages ihres Bündnisses übermitteln wollen, antwortete Ryder, die USA seien weiterhin entschlossen, mit dem Land und anderen regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, um Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region zu gewährleisten.