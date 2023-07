Starker Monsunregen setzt sich am Freitag in südlichen Regionen fort

Photo : YONHAP News

In Teilen des Landes kommt es am Freitag weiterhin zu starken Monsunregenfällen.Wie die koreanische Wetterbehörde am Freitag mitteilte, werden auf der Insel Jeju, die bereits Anfang der Woche überschwemmt wurde, bis Samstag bis zu 250 Millimeter Niederschlag erwartet.Für die Provinzen Süd-Jeolla und Süd-Gyeongsang werden bis zu 150 Millimeter Regen erwartet, und für die Provinzen Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang werden 20 bis 80 Millimeter vorhergesagt.In der Zentralregion werden die Niederschläge voraussichtlich fünf bis 40 Millimeter betragen.Sintflutartige Regenfälle mit einer Stärke von 30 bis 60 Millimetern pro Stunde werden voraussichtlich bis Freitagnachmittag in Teilen der südlichen Regionen und bis zum frühen Samstag auf der Insel Jeju niedergehen, begleitet von Gewittern und Sturmböen.In den meisten Teilen des Landes wird der Regen am Freitagabend nachlassen, doch für Teile der Provinzen Süd-Jeolla und Gyeongsang wird bis zum frühen Samstag Regen erwartet.