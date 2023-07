Südkorea fordert diskriminierungsfreie Anwendung von EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen

Photo : YONHAP News

Beamte Südkoreas und der Europäischen Union haben am Donnerstag über deren Gesetzesvorschläge für die Wirtschaft, darunter das Gesetz zu kritischen Rohstoffen (CRMA) und das Netto-Null-Industrie-Gesetz (NZIA), gesprochen.Beim Treffen in Seoul betonte Handelsminister Ahn Duk-geun gegenüber EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, dass Einzelheiten von Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten im Zusammenhang mit dem Gesetz zu kritischen Rohstoffen diskriminierungsfrei auf Unternehmen außerhalb der Union angewendet werden sollten.Er schlug zudem vor, die Kooperation zwischen Südkorea und der EU im Bereich kritischer Mineralien zu verstärken und nach der Zusammenarbeit auf dem Gebiet Lieferketten zu streben.Die EU ist für Südkorea der drittgrößte Handelspartner nach China und den USA.Das Volumen der südkoreanischen Investitionen in der EU belief sich letztes Jahr auf 115,9 Milliarden Dollar. Das entspricht 11,9 Prozent der weltweiten Investitionen des Landes in Höhe von 973,5 Milliarden Dollar.