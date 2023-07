Stärkster Zuwachs der Industrieproduktion im Mai seit 14 Monaten

Photo : YONHAP News

Sowohl die Industrieproduktion als auch der Konsum und die Investitionen in Südkorea haben im Mai zugelegt.Es ist das erste Mal seit Februar, dass alle drei Indikatoren der Industrietätigkeiten gestiegen sind.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag stand der Index der gesamten Industrieproduktion im Mai bei 111,1. Das sind 1,3 Prozent mehr gegenüber dem Vormonat.Das entspricht dem kräftigsten Anstieg seit März letzten Jahres.Die Anlageinvestitionen legten um 3,5 Prozent im Vormonatsvergleich zu.Der Index der Einzelhandelsumsätze, der das Konsumniveau anzeigt, stieg um 0,4 Prozent auf 105,2.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Index für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte um 0,1 Punkte auf 99,9. Damit ging es den vierten Monat in Folge aufwärts.