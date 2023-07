Koreaner siegen erstmals in Fächern der Instrumentalmusik bei Tschaikowski-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Drei Südkoreaner haben beim Internationalen Tschaikowski-Wettbewerb die ersten Preise in den Fächern Violine, Cello und Gesang gewonnen.Nach Angaben auf der Website des Wettbewerbs gewann Kim Gye-hee den ersten Preis im Fach Violine, und Lee Young-eun in der Kategorie Cello. Son Ji-hoon gewann den Wettbewerb im Gesang Männer.Es ist das erste Mal, dass ein Südkoreaner beim Tschaikowski-Wettbewerb der Gewinner des ersten Preises in einem Fach der Instrumentalmusik wurde.Auch weitere Südkoreaner wurden ausgezeichnet. Jeong In-ho wurde im Fach Gesang Männer mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. In der Kategorie Cello gewann Park Sang-hyeok den dritten Preis, und Lee Dong-yeol belegte den fünften Platz. Kim Ye-sung gewann den dritten Preis im Fach Holzblasinstrumente. Im Fach Piano rangierte Ye Su-ah auf Platz vier.Der Tschaikowski-Wettbewerb wurde 1958 gegründet und findet alle vier Jahre statt. Junge Musiker im Alter von 16 bis 32 Jahren können daran teilnehmen.