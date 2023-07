Zeitung: Gipfel zwischen Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland in Planung

Photo : YONHAP News

Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland sind laut einem japanischen Medienbericht im Gespräch darüber, am Rande des NATO-Gipfels im Juli ein Vierer-Gipfeltreffen abzuhalten.Das meldete die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Freitag unter Berufung auf einen japanischen Regierungsbeamten.Auf der Tagesordnung des Treffens werde voraussichtlich die Reaktion auf Chinas Versuch stehen, den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer zu verändern. Als weiteres Thema werde die Kooperation mit den Inselstaaten im Südpazifik erwartet, wo China seinen Einfluss ausbaue, schrieb die Zeitung.Die vier Staaten sind die asiatisch-pazifischen Partner der NATO. Sie waren zum NATO-Gipfel im Juni letzten Jahres in Madrid eingeladen worden und hatten aus diesem Anlass einen Vierer-Gipfel abgehalten.