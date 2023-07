Südkorea auf Platz 43 im Weltfriedensindex

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in einem von einer australischen Denkfabrik ermittelten Länderranking hinsichtlich der Friedfertigkeit den 43. Platz belegt.Das geht aus dem Bericht zum Weltfriedensindex (GPI) 2023 hervor, den das in Sydney ansässige Institute for Economics and Peace (IEP) am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte. Untersucht wurden 163 Länder.Südkorea verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Ränge.Das Institut misst die Friedfertigkeit der Länder anhand von 23 Kriterien im Zusammenhang mit Frieden, darunter die Anzahl der geführten Kriege im In- und Ausland und die soziale Sicherheit.Die friedlichste Nation der Welt ist das 15. Jahr in Folge Island. Dahinter folgen Dänemark, Irland, Neuseeland und Österreich.Das am wenigsten friedliche Land ist Afghanistan. Nordkorea landete auf Platz 149.