Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 2023 in Thailand das Finale erreicht.Im Halbfinale am Donnerstag im BG Stadium in Thanyaburi, Pathum Thani, siegte die südkoreanische Mannschaft mit 1:0 über Usbekistan.Südkorea tritt im Finale am 2. Juli gegen Japan an, Sieger des letzten Turniers.Südkorea hatte die U-17-Asienmeisterschaft zweimal, 1986 und 2002, gewonnen.