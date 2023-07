Südkorea eröffnet Hallyu-Messe in Frankfurt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland eine Hallyu-Messe in Frankfurt eröffnet.Das Industrieministerium teilte am Freitag mit, dass es gemeinsam mit den Kultur-, Landwirtschafts-, Land- und KMU-Ministerien sowie der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) am Donnerstag (Ortszeit) die Korea Brand & Entertainment Expo (KBEE) eröffnet habe.Die KBEE ist eine im Ausland ausgetragene, repräsentative Exportmesse zur Unterstützung des Vorstoßes kleiner und mittlerer südkoreanischer Unternehmen sowie großer Mittelständler in den ausländischen Markt. Letztes Jahr hatte die Veranstaltung im vietnamesischen Hanoi stattgefunden.An der diesjährigen Messe, die bis Freitag stattfindet, nehmen 317 in- und ausländische Unternehmen teil. Es wird mit etwa 15.000 Besuchern gerechnet.Für Besucher und Einkäufer aus dem Ausland wurde ein Erlebniszentrum für Hallyu eingerichtet. Dort finden eine Makeup-Schau mit bei der Messe ausgestellten Produkten und eine Schau der koreanischen Küche statt. Auch stehen Erlebnisangebote für den Tourismus in Südkorea und die traditionelle Tracht Hanbok auf dem Programm.