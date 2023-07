Südkorea ruft Nordkorea zu vorheriger Benachrichtigung bei Dammöffnung im Grenzgebiet auf

Photo : KBS News

Südkorea hat Nordkorea öffentlich gebeten, im Falle der Öffnung eines grenznahen Damms im Voraus Bescheid zu geben.Damit sollten Überflutungen im innerkoreanischen Grenzgebiet verhindert werden.Die entsprechende Forderung unterbreitete das Vereinigungsministerium in einer Stellungnahme, die es am Freitag an die Presse verteilte.Sollte Nordkorea wegen heftiger Regenfälle die Schleusen des Hwanggang-Damms am Oberlauf des grenzüberschreitenden Flusses Imjin öffnen, wird der Wasserspiegel am Gunnam-Damm und an der Pilseung-Brücke im südkoreanischen Yeoncheon davon beeinflusst.Nordkorea hatte letztes Jahr trotz der südkoreanischen Forderung nach einer Vorankündigung Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen, ohne darüber zu informieren.Das Vereinigungsministerium betonte außerdem, dass eine Vorankündigung im Falle einer Dammöffnung eine Vereinbarung zwischen Süd- und Nordkorea darstelle.Das Ministerium wandte sich über die Medien an Nordkorea, weil es seit dem 7. April nicht mehr auf Südkoreas Anrufe über den Kanal des innerkoreanischen Verbindungsbüros geantwortet hat.