Kostenlose Denguefieber-Tests an Flughäfen und Häfen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, kostenlose Denguefieber-Tests für Einreisende aus Südostasien auszuweiten.Anlass ist die steigende Zahl der Denguefieber-Fälle im laufenden Jahr insbesondere bei Reisenden, die die südostasiatische Region besucht haben.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention kündigte an, von Juli bis November an 13 Flughäfen und Häfen im Land entgeltlose Tests für Einreisende aus Südostasien anzubieten.Das Denguefieber ist eine durch Mücken übertragene Krankheit. Nach einer Infektion treten Symptome wie Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen und Ausschlag auf.Rund fünf Prozent der Fälle können sich zu schweren Dengue-Infektionen entwickeln. In etwa 20 Prozent der schweren Verläufe kann die Erkrankung tödlich enden, wenn man nicht angemessen versorgt wird.Im laufenden Jahr wurden bisher 55 Denguefieber-Fälle in Südkorea gemeldet. Das entspricht dem 5,5-Fachen des Standes im Vorjahreszeitraum von zehn Fällen.