Unterstützung Nordkoreas laut Präsident Yoon nicht Aufgabe des Vereinigungsministeriums

Nach Worten von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol ist es nicht die Aufgabe des Vereinigungsministeriums, Nordkorea zu unterstützen.Das teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Sonntag mit. Yoon habe die Bemerkung gegenüber Beratern gemacht, als es um die Ernennung des neuen Vereinigungsministers sowie des Landministers ging.Das Vereinigungsministerium habe als Unterstützungsorganisation für Nordkorea fungiert, dies solle aufhören. Für das Ministerium sei es jetzt an der Zeit, sich zu ändern.Das Ministerium könne seine Pflichten im Sinne der Verfassung erfüllen und sich auf die Wiedervereinigung auf der Grundlage einer liberalen Demokratie konzentrieren. Die Nation solle eine Wiedervereinigung anstreben, die das Leben der Menschen in beiden Koreas verbessere, habe Yoon weiter gesagt.Yoon hatte am Donnerstag Kim Young-ho zum neuen Vereinigungsminister designiert. Der Professor für politische Diplomatie an der Sungshin Frauen-Universität und frühere Menschenrechtsbotschafter hatte immer wieder dafür plädiert, die Menschenrechtslage in Nordkorea zu thematisieren.