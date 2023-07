Veteranenministerium überprüft Ehrung umstrittener Unabhängigkeitskämpfer

Photo : YONHAP News

Das Veteranenministerium will eindeutige Standards für die Ehrung verdienter Unabhängigkeitskämpfer schaffen.Dies bezieht sich auf Unabhängigkeitskämpfer, denen Sympathien für Nordkorea nachgesagt werden oder die in anderer Weise umstritten sind.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten wies am Sonntag in einer Presseerklärung auf einen gesellschaftlichen Konflikt wegen der Frage hin.Daher sollten klare Standards gesetzt werden.Umstritten ist eine Ehrung von Sohn Yong-woo, Vater des früheren Abgeordneten Sohn Hye-won von der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas.Sohn war 2018 für seinen Beitrag im Unabhängigkeitskampf gegen Japan geehrt worden, nachdem es Änderungen entsprechender Kriterien gegeben hatte. Zuvor war der Vorschlag für dessen Ehrung sechs Mal abgelehnt worden. Grund waren seine Aktivitäten in der Kommunistischen Partei Koreas nach der Befreiung des Landes.Auch soll laut Berichten eine Neubewertung der Leistungen der Unabhängigkeitskämpfer Cho Bong-am und Kim Ga-jin vorgenommen werden, die beide Lob und Tadel verdienten. Zudem sollten Geehrte mit falschen Einträgen herausgefiltert werden, hieß es.