Photo : KBS News

Die landesweite Reifeprüfung findet am 16. November statt.Das teilte das Koreanische Institut für Lehrpläne und Evaluation (KICE) am Sonntag mit.Die jährliche Prüfung zur Feststellung der akademischen Reife, College Scholastic Ability Test (CSAT), ist in Korea unter der Bezeichnung "Suneung" bekannt.Der Schwierigkeitsgrad solle in einer Weise angepasst werden, dass allein die im Unterricht behandelten Inhalte zur Lösung der Aufgaben befähigen. Hintergrund war eine Anordnung der Regierung, dass es keine sogenannten "Killerfragen" mehr geben soll, für deren richtige Beantwortung in der Regel spezielles Wissen verlangt wurde, das in Nachhilfeinstituten vermittelt wurde.Die Prüfung ist in die Fächer Koreanisch, Mathematik, Englisch, koreanische Geschichte, Sozialwissenschaft, Naturwissenschaft und Berufsbildung, zweite Fremdsprache und chinesische Schriftzeichen unterteilt. Die Aufgaben zur koreanischen Geschichte müssen von allen Prüflingen bearbeitet werden.Der Anmeldezeitraum ist vom 24. August bis zum 8. September. Die Ergebnisse werden am 8. Dezember bekannt gegeben.