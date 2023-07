Südkorea schickt Katastrophenschützer in kanadische Waldbrandgebiete

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Katastrophenschützer in das von heftigen Waldbränden betroffene Kanada geschickt.Das Außenministerium teilte mit, dass ein 151-köpfiges Team am Sonntag nach Kanada aufgebrochen sei.Das Team besteht aus Mitarbeitern des Außenministeriums, der Forstbehörde, der Nationalen Feuerwehrbehörde und der Koreanischen Organisation für Internationale Kooperation (KOICA) sowie medizinischem Personal. Die Gruppe wird bis zum 3. August, und damit einen Monat lang, die Bekämpfung von Waldbränden in Lebel-sur-Quévillon in der Provinz Québec unterstützen.Nach Angaben des kanadischen Waldbrand-Zentrums (CIFFC) kam es im laufenden Jahr in Kanada zu 3.136 Waldbränden. Dabei seien 8,8 Millionen Hektar Land verwüstet worden.Bisher sind in 487 Gebieten Waldbrände ausgebrochen, in 253 Gebieten sind die Brände noch nicht unter Kontrolle.Mehrere Länder schickten Feuerwehrleute zur Unterstützung der Löscharbeiten. Die USA schickten etwa 1.200 Brandschützer, Australien und Neuseeland 400. Aus der Europäischen Union eilten 300 Feuerwehrleute zu Hilfe.