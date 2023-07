Seoul Queer Parade fand am Samstag statt

Photo : YONHAP News

Die Seoul Queer Parade, ein jährliches Festival für sexuelle Minderheiten, hat am Samstag in der Umgebung von Eujiro 2-ga stattgefunden.Bei der 24. Seoul Queer Parade wurden etwa 50 Stände eingerichtet. Dort fanden verschiedene Veranstaltungen statt, um das Bewusstsein für die LGBTQ zu verbessern.Auch die Nationale Menschenrechtskommission und Botschaften mehrerer Länder, einschließlich der USA, Großbritanniens und Deutschlands, waren mit Ständen vertreten. Videobotschaften ausländischer Botschafter, darunter des US-amerikanischen Botschafters Philip Goldberg, wurden gezeigt.Es fand eine Parade durch das Stadtzentrum statt, die auch durch Myeongdong und Jongno führte.Organisationen, die sich gegen das Queer-Festival aussprechen, führten in der Nähe große Versammlungen durch. Auf dem Seoul-Platz fand ein Konzert für junge Menschen statt, das von christlichen Organisationen veranstaltet wurde. Eine Organisation zur Ablehnung des Queer-Festivals hielt vor dem Sitz des Seouler Parlaments eine Kundgebung ab.Die Seoul Queer Parade hatte mehrere Jahre lang auf dem Seoul-Platz stattgefunden. Die Stadtverwaltung hatte jedoch im Mai einer christlichen Organisation die Nutzung des Platzes vor dem Rathaus erlaubt, anstatt dem Organisationskomitee des Queer-Fests.