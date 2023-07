Südkorea verzeichnet erstmals seit 16 Monaten Handelsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handelsbilanz ist im Juni erstmals seit 16 Monaten wieder ins Plus gedreht.Nach Angaben des Industrieministeriums am Samstag wurde im Juni ein Überschuss von 1,13 Milliarden Dollar in der Handelsbilanz verzeichnet. Es ist das erste Mal seit Februar letzten Jahres, dass die Handelsbilanz positiv ist.Grund ist, dass die Einfuhren kräftiger als die Ausfuhren geschrumpft sind. Unter anderem gingen die Energieimporte als Folge der gesunkenen globalen Energiepreise, darunter Erdöl- und Gaspreise, zurück.Die Ausfuhren schrumpften zwar, der Rückgang verlangsamte sich jedoch auf den niedrigsten Stand des Jahres. Deshalb hatten die Erwartungen für eine Trendumkehr im zweiten Halbjahr zugenommen.Industrieminister Lee Chang-yang sagte, dass der Handelsüberschuss das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen des öffentlichen und privaten Sektors, einschließlich des Präsidenten, der zuständigen Ministerien, der Exportunternehmen und der Bürger, sei, um die Lage bei den Ausfuhren trotz schwieriger Verhältnisse zu verbessern. Man werde sich dafür einsetzen, dass die positiven Entwicklungen wie der Handelsüberschuss im Juni bald zu einer Umkehr der Exporte ins Plus führen könnten.