Gewerkschaftsdachverband KCTU tritt in Generalstreik

Photo : YONHAP News

Der größte Gewerkschaftsdachverband Südkoreas hat am Montag einen zweiwöchigen Generalstreik begonnen.Die Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) erklärte am Montagvormittag auf einer Pressekonferenz vor dem Büro des Präsidenten in Seoul, in einen Generalstreik zu treten.Ziele sind eine Anhebung des Mindestlohns, die Überarbeitung von Artikel 2 und 3 des Gewerkschaftsgesetzes zur Einschränkung von Entschädigungsklagen gegen streikende Arbeiter und die Verhinderung der Unterdrückung der Gewerkschaften und einer Konterreform des Arbeitsmarktes.Als Folge der Unterdrückung der Arbeiter, der Konterreform, der Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen, des Verschwindens der Demokratie und der unterwürfigen Diplomatie gegenüber Großmächten seit dem Amtsantritt des Regimes Yoon Suk Yeol steckten alle Gesellschaftsbereiche in einer ernsthaften Krise, hatte KCTU-Chef Yang Kyung-soo am 28. Juni vor der Presse gesagt. Man habe einen Kampf für die Absetzung des Yoon-Regimes beschlossen.KCTU wird während des Generalstreiks bis zum 15. Juli am 4., 7., 11. und 14. Juli Kerzenlicht-Kundgebungen in Städten und Provinzen des Landes veranstalten, um den Rücktritt der Yoon-Regierung zu fordern.