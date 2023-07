Premierminister besucht Trinidad und Tobago sowie Panama

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo ist am Sonntag zu einer achttägigen Reise nach Trinidad und Tobago sowie Panama aufgebrochen.Han wird am Gipfel des Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) teilnehmen, der am Montag (Ortszeit) in dem karibischen Inselstaat Trinidad und Tobago eröffnet wird.Er will auf dem Gipfel Maßnahmen zur Kooperation zwischen Südkorea und den karibischen Ländern präsentieren. Vorgeschlagen wird, die Zusammenarbeit in den Bereichen Umgang mit dem Klimawandel, Ozeane und Fischerei sowie Nahrungssicherheit auszubauen.Han plant auch bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Trinidad und Tobago, Dominica und weiteren Mitgliedsländern der CARICOM, um sich Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 in Busan zu sichern.Han schrieb am Sonntag in sozialen Netzwerken, dass 13 der 14 CARICOM-Länder Mitglied des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) seien. Bis zur endgültigen Entscheidung über den Austragungsort der Expo im November wolle er alles daran setzen, Unterstützung für Busan zu gewinnen.Han wird am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch nach Panama weiterreisen. Er wird mit Präsident Laurentino Cortizo zusammenkommen, um über Wege zum Kooperationsausbau in den Bereichen Handel und Investitionen, Infrastruktur, Ressourcen und Energie zu sprechen.Er wird auch eine Baustelle für die Panama Metro Linie 3 besuchen. Dabei handelt es sich um das größte Infrastrukturprojekt des mittelamerikanischen Landes, an dem südkoreanische Unternehmen beteiligt sind.