Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon steigt auf 42 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer Umfrage die dritte Woche in Folge gestiegen und hat 40 Prozent überschritten.Laut dem am Montag veröffentlichten Umfrageergebnis bewerteten 42 Prozent, damit 3,0 Prozentpunkte mehr gegenüber der Vorwoche, Yoons Amtsführung positiv. Realmeter befragte im Auftrag von Media Tribune vom 26. bis 30. Juni landesweit 2.505 Menschen ab 18 Jahren.Bei Umfragen von Real Meter ist die Zustimmung für Yoon die dritte Woche in Folge gestiegen. Die Marke von 40 Prozent wurde erstmals seit fünf Wochen übertroffen, zuletzt hatte der Wert in der vierten Maiwoche 40 Prozent erreicht.Das Meinungsforschungsunternehmen nannte als wichtige Themen in dem Umfragezeitraum die Wiederaufnahme Südkoreas in die weiße Liste der japanischen Regierung, die erste Regierungsumbildung und Yoons Äußerung über staatsfeindliche Kräfte.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten. 97 Prozent wurden über einen Mobilanschluss erreicht, drei Prozent über das Festnetz. Die Rücklaufquote lag bei 3,0 Prozent.