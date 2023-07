Südkorea und EU wollen gemeinsame Halbleiterforschung durchführen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union (EU) wollen ein Korea-EU-Forum für Halbleiterforscher einrichten, um gemeinsame Forschungen zu fördern.Die entsprechende Einigung hätten Wissenschaftsminister Lee Jong-ho und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton beim ersten Treffen des bilateralen Ausschusses für digitale Partnerschaft am 30. Juni in Seoul erzielt, teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT mit.Beide Seiten stimmten darin überein, dass es wichtig sei, dass Südkorea und die EU für die Festlegung globaler digitaler Normen zusammenarbeiten würden. Sie überprüften den Stand von sechs der elf Kooperationsfelder, die bei der Schließung der Partnerschaft vereinbart worden waren, und besprachen die Zusammenarbeit.Beide Seiten vereinbarten, durch Forschungsaufgaben des Wissenschaftsministeriums für die internationale Halbleiterkooperation und EU-Projekte zur Innovation in der Halbleiterforschung nach einer gemeinsamen Halbleiterforschung zu streben.Sie einigten sich, hierfür ein bilaterales Forum für Halbleiterforscher zu gründen, um sich über neueste Technologien und Trends im Halbleiterbereich auszutauschen. Das Forum sollen beide Seiten jährlich im Wechsel ausrichten.