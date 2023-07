World Scout Jamboree findet im August in Südkorea statt

Das 25. World Scout Jamboree wird am 1. August in Saemangeum in der südkoreanischen Provinz Nord-Jeolla eröffnet.Das World Scout Jamboree wurde ins Leben gerufen, damit Jugendliche aus aller Welt Abenteuer erleben und sich austauschen können. Seit der ersten Veranstaltung in London 1920 hat das Weltpfadfindertreffen alle vier Jahre in verschiedenen Teilen der Welt stattgefunden.In Südkorea wird das Jamboree zum zweiten Mal abgehalten, nachdem das Treffen im Jahr 1991 in Goseong in der Provinz Gangwon ausgetragen worden war.Das Jamboree in Saemangeum wird mit 43.000 Teilnehmern aus 152 Ländern im bisher größten Umfang stattfinden.Die Pfadfinder aus der ganzen Welt werden mit dem Camp-Leben Freundschaften pflegen und sich gemeinsam mit internationalen Problemen, darunter Klimakrise und Armut, auseinandersetzen.Außerhalb des Lagers werden verschiedene Erlebnisse wie das Basteln mit dem traditionellen koreanischen Papier Hanji und ein Tempelaufenthalt auf dem Programm stehen.Für die Gäste aus dem Ausland, die mehr als 90 Prozent aller Teilnehmer ausmachen, wird das Visumverfahren vereinfacht. Für sie wird es eigene Einreiseschalter geben.Das Organisationskomitee und die Provinz Nord-Jeolla beeilen sich mit dem Bau einiger Anlagen und Sicherstellung von Dolmetschern, um eine reibungslose Veranstaltung des Jamboree zu gewährleisten.Während der Veranstaltung wird auch ein Programm für Besucher angeboten. Auf diese Weise sollen auch allgemeine Besucher das Jamboree miterleben können.