UNICEF verlängert Länderprogramm für Nordkorea um ein Jahr

Photo : KBS News

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat sein Hilfsprogramm für gefährdete Menschen, Kleinkinder und Schwangere in Nordkorea um ein weiteres Jahr verlängert.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Samstag.Ein UNICEF-Sprecher für Ostasien und Pazifik teilte dem Sender mit, dass der Exekutivrat der Organisation jüngst eine einjährige Verlängerung des Länderprogramms in Nordkorea bis Dezember 2024 genehmigt habe. Das sei im Einklang mit einer früheren Verlängerung des UN-Strategierahmens (UNSF) für Nordkorea erfolgt.Die Vereinten Nationen hatten den UNSF 2017-2021 für humanitäre Aktivitäten in Nordkorea angenommen. Das Länderprogramm des UNICEF in Nordkorea sollte im selben Zeitraum umgesetzt werden. Aufgrund der Pandemie wurde der Strategierahmen jedoch jeweils um ein Jahr verlängert, im Einklang damit wurde das UNICEF-Programm für Nordkorea dreimal, jedes Mal um ein Jahr, verlängert.Das UNICEF-Länderprogramm für Nordkorea zielt darauf ab, den Zugang zu Hilfe für von Katastrophen betroffene Gruppen zu gewährleisten, die Unterernährung von Kindern bis zu fünf Jahren, Schwangeren und stillenden Frauen zu verringern und Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) zu verbessern.